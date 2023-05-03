ФСБ задержали агентов ГУР Украины, предотвратив покушение на Аксенова

3 мая Центр общественных связей при Федеральной службе безопасности России опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил, что сотрудники ФСБ смогли раскрыть агентурную сеть украинских диверсантов на крымском полуострове, которые готовили покушение на главу региона Сергея Аксенова, а также намеревались совершить серию терактов в Крыму.

По данным Федеральной службы безопасности, помимо Аксенова целями для покушения были выбраны глава крымского парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. Кроме того, сотрудничавшие со спецслужбами Украины диверсанты хотели повредить логистическую инфраструктуру полуострова.

Известно, что организатором данных террористических актов выступает Роман Машовец, являющийся сотрудником Главного управления разведкой Украины и личным связным главы этого ведомства Кирилла Буданова. Машовец занимал пост заместителя главы офиса Владимира Зеленского с 2020 года.

В тексте релиза ЦОС при ФСБ утверждается, что завербованными ГУР Украины агентами в Крыму были российские и украинские граждане, среди которых Виктор Подвальный, Игорь Зорин, Сергей Кривошеин, Александр Литвиненко, Сергей Войнаровский и Константин Евмененко. Кроме того, ФСБ задержали одного гражданина Болгарии, который привёз в Россию взрывчатку для совершения терактов.

Установлено, что украинские диверсанты привозили в Россию взрывчатку с территории Болгарии, куда она попадала из Грузии и Турции. Уже в Россию злоумышленники завозили компоненты бомб под видом электроплит.