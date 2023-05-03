Минский областной суд приговорил Протасевича к 8 годам колонии

«Согласно обвинению, фигуранты, среди которых также Степан Путило и Ян Рудик, в разное время с 2020 года, находясь преимущественно в Польше, исполняя общий план заговора с целью захвата государственной власти в Беларуси неконституционным путем, реализуя роли и задачи возглавляемой ими управляемой устойчивой группы, публиковали в сетях каналов NEXTA* и “Беларусь головного мозга» информационные материалы, имеющие деструктивные цели. Кроме того, обвиняемые призывали протестно настроенных граждан совершать акты терроризма», — говорится в материале БелТА.

Протасевич признан судом виновным в организации массовых беспорядков, публичных призывах к актам терроризма, руководстве экстремистским формированием, клевете в отношении Президента Республики Беларусь и его оскорблении, а также в других преступлениях.

Ещё двое фигурантов дела о захвате власти в стране — Ян Рудик и Степан Путило — заочно приговорены к 19 и 20 годам колонии соответственно.

Напомним, Протасевича задержали в 2021 году на борту самолёта, который летел из Афин в Вильнюс и экстренно сел в Минске.