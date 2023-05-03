Супруга Костнера подала на развод после 18 лет совместной жизни

TMZ информирует о том, что жена актера Кевина Костнера, модель Кристин Баумгартнер написала заявление на развод после того, как звезды жили вместе 18 лет.

В качестве причин разрыва супруга называет "непримиримые разногласия". Более точная причина разрыва не разъясняется.

По имеющимся сведениям, Баумгартнер обратилась в судебную инстанцию с просьбой рассмотреть возможность совместной опеки над троими наследниками пары. Позднее и сам Костнер направил аналогичное ходатайство.

Жена Костнера не требует никакой финансовой поддержки после расторжения брака, невзирая на то, что согласно американскому законодательству женщинам она положена по праву.

По всей видимости, до того как создать семью, селебритис подписали брачный договор, где прописаны условия ситуации в случае развода.