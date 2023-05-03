Друг Зайцева назвал ложью информацию о том, что тело покойного не хотят забирать из морга

По словам друга Вячеслава Зайцева Вадима Хусейнова, организацией погребения покойного занимаются представители его наследника Егора.

В настоящее время эти люди договариваются о месте и времени проведения церемонии прощания.

По заверениям Хусейнова, не было такого, чтобы сын отказался забирать отца. Как только все вопросы по поводу похорон будут завершены, Егор намерен забрать кутюрье из морга.

Скорее всего церемония прощания и похороны Зайцева пройдут в кругу близких, родных и друзей эксперта моды. Детали прощания с известной личностью будут сообщены позднее.