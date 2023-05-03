Песков: Парад Победы на 9 мая в Москве не будет отменён после удара ВСУ по Кремлю

3 мая, Дмитрий Песков пообщался с российскими журналистами, сообщив им, что в ночь на среду два дрона украинских Вооружённых сил совершили неудачную попытку атаки на резиденцию Владимира Путина в Кремле, однако в результате ЧП президент не пострадал, а здание Кремля осталось неповреждённым.

По словам Пескова, действия киевского режима интерпретируются российской стороной как теракт, целью которого является покушение на жизнь Путина, из-за чего власти РФ сохраняют за собой возможность принятия ответных мер в любой момент. Аналитики некоторых российских информагентств считают, что за попытку ударить по Кремлю войска России могут нанести удары по украинским пунктам принятия решений.

Также Дмитрий Песков рассказал, что на текущий момент Владимир Путин находится в своей резиденции на территории Ново-Огарево возле Москвы, где продолжает работать. Помимо этого, Песков особенно отметил тот факт, что в момент нападения украинских дронов на Кремль в его здании российского президента не было.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн считает, что после инцидента с атакой дронов ВСУ Москве следует принять ряд законопроектов, ужесточающих регуляцию использования беспилотных летательных аппаратов на территории России, поскольку в условиях их бесконтрольного использования во время СВО существует повышенный риск террористических актов в стране.

Позднее в пресс-службе Кремля уточнили, что нападение на резиденцию Владимира Путина в Кремле произошло 3 мая около половины третьего ночи по московскому времени.