Инстасамка улетела в Дубай, узнав о блокировке своих счетов

По информации Телеграм-канала Mash, Инстасамка покинула Россию, направившись в Дубай.

Оказывается, блогер опубликовала кадры из самолета в запрещенной сегодня в России социальной сети.

Известно, что знаменитость проверяют на предмет уплаты налогов и отмывания средств. По этой причине налоговая временно заблокировала доступ Инстасамке к ее счетам в банке.

Полиция также интересуется известной личностью, исследуя композиции той на предмет "пропаганды проституции".

Такое внимание к персоне блогерши и певицы не могло не иметь негативных последствий. Ее ближайшее выступление в российской столице не состоится.