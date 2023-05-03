Инстасамка улетела в Дубай, узнав о блокировке своих счетов

По информации Телеграм-канала Mash, Инстасамка покинула Россию, направившись в Дубай.
Оказывается, блогер опубликовала кадры из самолета в запрещенной сегодня в России социальной сети.
Известно, что знаменитость проверяют на предмет уплаты налогов и отмывания средств. По этой причине налоговая временно заблокировала доступ Инстасамке к ее счетам в банке.
Полиция также интересуется известной личностью, исследуя композиции той на предмет "пропаганды проституции".
Такое внимание к персоне блогерши и певицы не могло не иметь негативных последствий. Ее ближайшее выступление в российской столице не состоится.
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