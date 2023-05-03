Брат Козловского заявил, что актер не покидал Россиию

Брат Данилы Козловского Егор сообщил, что сегодня, 3 мая, актер празднует свое 38-летие и не думает ни о каком отъезде. Напомним, что родственник актера является его пресс-секретарем.
Ранее в СМИ появились сведения о том, что звезда экрана улетел в турецкую столицу и это лишь первая остановка в его путешествии.
Также сообщалось, что его отъезд связан с отменой спектаклей знаменитости в российских городах.
В последнее время имя актера не сходит с заголовков статей журналистов в свете проверки его по поводу дискредитации российских военных.
Заявление с требованием проверить артиста на этот счет поступило от главы Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталия Бородина.
Напомним, что Козловский подал против Бородина судебный иск о защите чести и достоинства, но тот не был принят инстанцией из-за неграмотного составления.
Данила отметил, что будет подавать на Бородина в суд повторно.
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