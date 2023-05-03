Брат Козловского заявил, что актер не покидал Россиию

Брат Данилы Козловского Егор сообщил, что сегодня, 3 мая, актер празднует свое 38-летие и не думает ни о каком отъезде. Напомним, что родственник актера является его пресс-секретарем.

Ранее в СМИ появились сведения о том, что звезда экрана улетел в турецкую столицу и это лишь первая остановка в его путешествии.

Также сообщалось, что его отъезд связан с отменой спектаклей знаменитости в российских городах.

В последнее время имя актера не сходит с заголовков статей журналистов в свете проверки его по поводу дискредитации российских военных.

Заявление с требованием проверить артиста на этот счет поступило от главы Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталия Бородина.

Напомним, что Козловский подал против Бородина судебный иск о защите чести и достоинства, но тот не был принят инстанцией из-за неграмотного составления.

Данила отметил, что будет подавать на Бородина в суд повторно.