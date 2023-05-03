Подоляк: Киев непричастен к атаке дронов на резиденцию Путина в Кремле

3 мая советник Зеленского Михаил Подоляк дал интервью журналистам французской газеты Agence France-Presse, где публично заявил, что украинские войска не имеют никакого отношения к ночной атаке беспилотников на московскую резиденцию Владимира Путина в Кремле. Аналогичное мнение выразил Сергей Никифоров, являющийся пресс-секретарём украинского президента.

По словам Подоляка, Киев не обладает мотивацией для нанесения ударов по Кремлю, поскольку подобная акция не решает никаких военных задач Украины. Также Михаил Подоляк уверен, что нападение дронов на кремлёвскую резиденцию Путина является нагнетанием обстановки в преддверии празднования Дня Победы 9 мая.

Кроме того, Подоляк считает, что любой желающий в России может приобрести беспилотные летательные аппараты в российских военторгах, а само нападение на Кремль может быть организовано некими российскими "силами сопротивления". В свою очередь Никофоров отмечает, что целью Украины является возврат утраченных территорий, а не совершения нападения на чужие земли.

В настоящий момент известно, что два украинских БПЛА атаковали купол Сенатского дворца в Кремле около 2:30 ночью 3 мая, при этом журналисты рассказали, что между атаками двух беспилотников прошло 16 минут. Сейчас на крыше Сенатского дворца находятся некие люди, которые выполняют неустановленные действия рядом с флагштоком. Предполагается, что это работники, устраняющие повреждения крыши.

Глава пресс-секретариата Кремля Дмитрий Песков в беседе с репортёрами заявил, что нападение на Кремль следует расценивать как теракт и покушение на жизнь Владимира Путина.