Самый действенный способ получить богатый урожай овощей лучших сортов

Дело в том, что богатый урожай - признак того, что культура растет в отличных для нее условиях, то есть ей нравится почва, климат, освещение и прочее.

По этой причине эксперты обращают внимание, что семена на следующий год следует собирать именно с таких овощей. С помощью семян можно выращивать овощи не только подтвердившие свою урожайность, но и сохранять свойства старых.

Не стоит садить семена гибридных растений, так как их называют "бесплодными" ("потомство не наследует плодоношения родителей").

Дачники также не советуют садить культуры разных сортов вблизи друг друга во избежание скрещивания.

Тщательный отбор растений для семян, обладающих крупными вкусными плодами, неподверженных болезням, гарантирует получение самого качественного материала для посадки.