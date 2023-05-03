Дачный эксперт объяснил, как использовать активированный уголь против черной ножки рассады

Рассказываем, как можно использовать уголь для рассады и других огородных дел.

Почему это происходит

Черной ножкой называют грибковую инфекцию, вызывющую корневую гниль. Если не принять меры вовремя, растение погибает. Возможные причины:

инфицированная почва;

чрезменое увлажнение;

густо посаженные семена;

внезапные колебания температур;

плохое проветривание.

Черная ножка появляется под влиянием грибов Ольпидиум (Olpidium), Питиум (Pythium), или Ризоктония (Rhizoctonia).

Как распознать

Как правило болезнь поражает молодую рассаду, узнать ее очень легко по темнеющей нижней части стебля. Листики при этом начинают желтеть.

Что делать с углем

Для лечения черной ножки используют свойство угля поглощать влагу. Для профилактики можно перемешать уголь с грунтом. Предварительно таблетки измельчаются.

Заметив первые симптомы, надо сразу убирать больные ростки из рассадного ящика. Уголь в этом случае надо истолочь и рассыпать по поверхности грунта.

Также из таблеток активированного угля можно приготовить раствор для стимуляции роста. В нем замачивают семена перед посадкой в открытый грунт. Для этого препарат размешивают с небольшим количеством воды.

Уголь помогает проращивать черенки. С этой целью в воду с черенками опускается одна угольная таблетка. Корни тогда отрастают намного быстрее.