Корзина малины с каждого куста: как ухаживать за растением, чтобы это стало реальностью

В деле выращивания малины мелочей не бывает. Важно, чтобы кусты росли свободно - на расстоянии около 70 см при междурядьях примерно в 1,8 м. В идеале при посадке в одну лунку надо посадить два саженца.

Вдоль ряда желательно установить столбы высотой чуть более метра от земли и натянуть проволоку, к которой можно будет подвязывать побеги. Наличие шпалеры позволит каждой из лоз хорошо освещаться солнцем.

После весенней ревизии отростков нужно оставить только самые сильные. Их должно быть не более семи. В мае-июне также надо удалять лишнюю поросль чтобы она не забирала питательные вещества, и все они достались основному кусту.

Под каждый куст ежегодно надо внести по 3-4 ведра перегноя. Либо - 3-4 ведра торфа, куда добавлено 100 г мочевины либо селитры. Землю малинника надо рыхлить, но осторожно: учитывая, что корни близко от поверхности, обрабатывать на глубину 5-10 см. После внесения удобрений процедура обязательна.

Летом поливать в случае подсыхания почвы. На зиму - обеспечить достаточным количеством влаги.

Учитывая, что малина нередко страдает от вредителей, ее обрабатывают инсектицидами, но по минимуму - тщательно соблюдая кратность опрыскиваний.

Крупноплодные сорта какого-либо дополнительного ухода не требуют - за исключением того, что на зиму ветви надо пригибать так, чтобы те лежали под снегом, тогда им не будут страшны морозы даже минус 30 С.