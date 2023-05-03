Звезда Гарри Поттера Эмма Уотсон заявила, что уходит из кино

17:16 2023-05-03

Звезда картины о мальчике волшебнике "Гарри Поттер" Эмма Уотсон заявила, что уходит из кино. Знаменитость объяснила, с чем связано такое ее решение.

Знаменитая актриса Эмма Уотсон призналась, по какой причине оставила съемки в кино в интервью известному изданию Financial Times.

По словам  33-летней артистки, она не чувствовала себя как рыба в воде, снимаясь в различных проектах. Уотсон не хочет зарекаться и поэтому не отрицает вероятности своего возвращения в кино в будущем.

Актриса разоткровенничалась, сообщив, что ощущала себя "немного загнанной в угол".

Интересно, что на данном этапе о своем уходе из киноиндустрии Эмма не жалеет.

После исчезновения актрисы с экранов фанаты стали гадать о причинах этого. В СМИ ранее сообщалось, что Эмма поставила руку на паузу из-за перемен в личной жизни, связанных с помолвкой. Позже звезда "Гарри Поттера" в соцсетях отреагировала на эти слухи.

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