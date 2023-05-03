Дачники объяснили, почему нужно посадить на участке ежевику и как это сделать

Ягоды содержат множество полезных для организма веществ, например, органические кислоты, инозит и флавоноиды.

В них есть соли кальция и марганец, каротин и витамин Е, фруктоза и сахароза. Ежевика укрепляет иммунитет и нормализует обмен веществ.

Даже отвары и настои из листьев приносят заметную пользу. А плоды оказывают еще и жаропонижающее действие, поэтому ежевику можно использовать как натуральную альтернативу аспирину.

Перед посадкой кустов нужно удобрить почву, между растениями должно быть не менее 2-х метров. Высаживают ежевику весной, а сухие ветки сразу обрезают.