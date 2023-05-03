Томаты отлично цветут, но не завязываются: почему и как исправить

Бывает, что томаты мощно цветут, однако крупными плодами и не пахнет. Почему так? Где и какие ошибки были допущены?

Автор канала Сельская жизнь на платформе Дзен напоминает: свежий навоз культуре вреден. Коровяк нужно вносить лишь в период вегетации томатов.

Очень важно соблюдение влажности: она должна быть не выше 70%. При ее избытке цветки если и раскрываются, то мокрая пыльца не долетает до пестиков.

Томаты также не любят каждодневных поливов, но им нравятся обильные поливы. Поливать нужно по утрам - один раз в два - три дня. Тогда лишняя влага до вечера сумеет испариться, а теплица - хорошо проветриться.

Корневая система может пострадать от перегрева или пересыхания, и это негативно действует на завязи. Защитить корни поможет мульча, и лучший для этого материал - трава, скошенная до или во время цветения.

Томаты также страдают от сильной жары: если градус поднимается выше плюс 30-ти, стерилизация пыльцы происходит автоматически, и растения сбрасывают цвет. Здесь надо знать: оптимальная продуктивность пыльцы восстанавливается через 2 недели после того, как растение пережило стресс.

В жару можно накрыть теплицу нетканым материалом, это несколько облегчит ситуацию

Плохо реагирует растение и на холод: его нельзя поливать водой ниже плюс 23 градусов, потому что в таком случае томаты также переживают стресс, и тогда тоже перестают образовываться бутоны.

Завязи могут осыпаться, если томаты перекормили азотом. Особенно - на фоне недостатка магния и фосфора.

Есть сорта томатов, которые надо не только пасынковать, но и прищипывать, в ином случае плодов можно и не дождаться. Что касается пасынков, то их удалять надо, когда они достигнут 3 см. Оставлять на этом месте пеньки - чтобы здесь как можно дольше не было нового отростка.

Дополнительно на кусте можно оставлять 1-2 пасынка.

Важно помнить, что налив плодов обеспечивают листья, расположенные ниже кисти: именно они качают в помидоры питательные вещества. Эту особенность надо учесть для баланса между размером плодов и скоростью созревания.

Помогут активировать плодоношение и поливы растений специальными составами - например, на основе сыворотки и йода. Для его приготовления 1 л сыворотки и 10 капель йода растворить в 10 л воды.

Еще вариант - 2 л сыворотки, 15 капель йода, полстакана сахара на те же 10 л воды.

Поможет и настой чаги. Для этого нарубить чагу кусочками и залить водой. Настаивать в темном месте. Когда вода потемнеет до коричневого цвета, можно провести подкормку.