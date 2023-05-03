Всего шесть правил – и чеснок вырастет на зависть всем соседям

Место выращивания чеснока нужно менять, повторный сев на одной грядке возможен не раньше, чем через 4 года.

Перед посадкой посевной материал нужно замочить в растворе марганца и меди или в соляном растворе, чтобы избавиться от клеща и нематоды.

Любые ростки со следами заболевания нужно удалять еще на этапе прополки, иначе болезнь моментально перейдет на здоровые растения.

Важно поддерживать влажность почвы, но за 2-3 недели до уборки урожая нужно полностью прекратить полив.

Азотными удобрениями увлекаться не стоит, ведь они провоцируют повторную волну вегетации, а не формирование головок.

Посадочный материал следует периодически обновлять, используя специально выращенные однозубки из воздушных луковиц.