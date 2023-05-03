Всего шесть правил – и чеснок вырастет на зависть всем соседям

Место выращивания чеснока нужно менять, повторный сев на одной грядке возможен не раньше, чем через 4 года.
Перед посадкой посевной материал нужно замочить в растворе марганца и меди или в соляном растворе, чтобы избавиться от клеща и нематоды.
Любые ростки со следами заболевания нужно удалять еще на этапе прополки, иначе болезнь моментально перейдет на здоровые растения.
Важно поддерживать влажность почвы, но за 2-3 недели до уборки урожая нужно полностью прекратить полив.
Азотными удобрениями увлекаться не стоит, ведь они провоцируют повторную волну вегетации, а не формирование головок.
Посадочный материал следует периодически обновлять, используя специально выращенные однозубки из воздушных луковиц.
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