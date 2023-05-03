Прилучный присутствовал при родах Брутян и перерезал пуповину

28 апреля у Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился сын. Для актера ребенок стал третьим, у него уже есть сын Тимофей и дочь Мия от брака с Агатой Муцениеце.
Для нынешней супруги артиста мальчик стал первенцем.
Во время родов муж находился рядом с женой и даже перерезал пуповину. После Прилучный взял малыша на руки, а улыбка не сходила с его лица.
Чуть позднее к отцу присоединились его старшие наследники.
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