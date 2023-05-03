Прилучный присутствовал при родах Брутян и перерезал пуповину

18:31 2023-05-03

Павел Прилучный стал многодетным отцом. Зепюр Брутян подарила ему наследника, который для нее самой стал первенцем. Отец присутствовал при родах.

28 апреля у Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился сын. Для актера ребенок стал третьим, у него уже есть сын Тимофей и дочь Мия от брака с Агатой Муцениеце.

Для нынешней супруги артиста мальчик стал первенцем.

Во время родов муж находился рядом с женой и даже перерезал пуповину. После Прилучный взял малыша на руки, а улыбка не сходила с его лица.

Чуть позднее к отцу присоединились его старшие наследники. 

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    Павел дал подержать сына старшей дочке Мие, но сам контролировал, чтобы та не уронила младенца. Эти счастливые моменты запечатлены на фотографиях из роддома.

    Рожала Зепюр в клиническом госпитале "Лапино", который пользуется уважением среди звезд. Роженица была окружена всебщей заботой и вниманием.

    Прилучный снял для супруги VIP-палату, где есть все, что нужно для счастья, даже индивидуальная сестра для новорожденного прилагается.

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