Прилучный присутствовал при родах Брутян и перерезал пуповину

28 апреля у Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился сын. Для актера ребенок стал третьим, у него уже есть сын Тимофей и дочь Мия от брака с Агатой Муцениеце.

Для нынешней супруги артиста мальчик стал первенцем.

Во время родов муж находился рядом с женой и даже перерезал пуповину. После Прилучный взял малыша на руки, а улыбка не сходила с его лица.

Чуть позднее к отцу присоединились его старшие наследники.