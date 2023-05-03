Рынок образовательных услуг терпит большие убытки из-за ChatGPT

У ИИ есть все необходимое для преобразования секторов экономики, но не каждая компания будет производить более эффективно и в результате получать больше прибыли.

Акции Chegg упали почти на 50% во вторник после того, как компания одной из первых признала, что искусственный интеллект, а именно ChatGPT, разрушает ее бизнес-модель.

Британский Pearson, известный своими учебниками, тестами и сертификатами, онлайн-курсами и электронными книгами, упал на 15 процентов.

Акции научного издательства Wolters Kluwer упали на пять процентов.

Ценные бумаги платформы онлайн-обучения Coursera — здесь клиенты могут проходить курсы и программы различных университетов и организаций со всего мира — потеряли четыре процента.

Udemi — американский онлайн-рынок для обучения и преподавания, потерял шесть процентов.

Доля Duolingo, приложения для изучения языков, упала даже на одиннадцать процентов.

2U, поставщик услуг онлайн-образования, также потерял двузначные цифры.

Stride, американской образовательной компании, специализирующейся на решениях для онлайн-обучения студентов, также пришлось понести убытки.

Не обошла проблема стороной и состояние китайских образовательных компания, котирующихся на Уолл-стрит.

TAL Education потеряла 9 процентов, New Oriental Education & Technology — 5 процентов, а Gaotu Techedu — 7 процентов.