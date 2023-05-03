Простой способ омоложения смородины методом зеленого черенкования

Самый простой способ омоложения кустов – зеленое черенкование. Для использования этого метода нужно выбрать самые крепки и здоровые растения.

На них нужно срезать молодые побеги острым секатором, ветка должна быть около 15 см в длину.

Срезанные побеги следует посадить в хорошо освещенной части теплиц для укоренения, затененные места для этого не подходят.

На каждом черенке нужно оборвать все листья, кроме трех верхних. Затем их необходимо аккуратно поливать из лейки.

Когда появятся и окрепнут корни, смородину нужно пересадить в заранее подготовленные ямки на месте, где она будет расти дальше.