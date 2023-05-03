Президент COP28 считает, что ископаемое топливо все еще может «сыграть свою роль»

«Мы знаем, что в обозримом будущем ископаемые виды топлива будут продолжать играть роль в удовлетворении глобальных энергетических потребностей», — заявил Султан Ахмед аль-Джабер на заключительной пресс-конференции Петерсбергского климатического диалога, который был посвящён следующему саммиту КС28, организацией которого в конце ноября будет заниматься Дубай.

Президент COP28 и глава нефтяного гиганта ADNOC, повторил свой призыв утроить производство возобновляемой энергии к 2030 году.

«Наше внимание должно быть сосредоточено на постепенном сокращении выбросов во всех секторах, будь то нефть и газ или отрасли с высоким уровнем выбросов», — сказал он на общей пресс-конференции.

По его словам, цель будет достигнута за счет «наращивания и использования существующих, новых и появляющихся технологий», включая технологии улавливания и хранения CO2.