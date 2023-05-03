С появлением потокового вещания голливудские сценаристы требуют более высокой оплаты труда

В Лос-Анджелесе, как и в Нью-Йорке, перед студиями выстроились пикеты.

«Сценаристам недостаточно платят, особенно с учетом их многочасовой работы», — сказал бастующий сценарист Луис Джонс в интервью AFP перед студией Netflix в Лос-Анджелесе.

Это общественное движение приведет к немедленному прекращению успешных программ, таких как "ночные шоу", и значительным задержкам телесериалов и фильмов, запланированных к выпуску в этом году.

«Ответы студий на запросы были совершенно недостаточными, учитывая экзистенциальный кризис, с которым сталкиваются сценаристы», — оправдывает влиятельный союз сценаристов Гильдия писателей Америки (WGA).

«Проблема сейчас в том, что потоковое вещание полностью изменило медиаландшафт», — считает сценарист Дэнни Стронг из Нью-Йорка.

«Мы являемся основой контента, который люди любят и ценят, и от которого выигрывают наши работодатели», — говорит создатель сериала Dopesick и обладатель премии «Эмми» за телевизионный фильм Game Change.

Джимми Фэллон и Стивен Колберт, известные ведущие двух популярных ночных шоу, продемонстрировали свою поддержку на Met Gala в Нью-Йорке в понедельник вечером.

«Я поддерживаю свою команду», — заверил Джимми Фэллон, уточнив, что «без них он не смог бы провести эмиссию».

Для Стивена Колберта требования сценаристов вполне разумны. Я член профсоюза и поддерживаю коллективные переговоры. Эта страна многим обязана профсоюзам.

Последнее крупное общественное движение в Голливуде восходит к забастовке сценаристов, парализовавшей американскую аудиовизуальную индустрию в 2007-2008 годах.

Стодневный конфликт стоил сектору два миллиарда долларов.