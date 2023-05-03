Иран вновь захватил нефтяной танкер в Ормузском проливе

Корабль Niovi, направлявшийся из Дубая в порт Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах, подвергся преследованию более 10 катеров морской пехоты Корпуса стражей исламской революции.

Последние вынудили судно развернуться и следовать в территориальные воды Ирана, говорится в заявлении 5-го флота США, базирующегося в Бахрейне.

Иранское информационное агентство Tasnim сообщило о захвате военно-морскими силами Революционной гвардии «иностранного танкера-нарушителя в водах Ормузского пролива».

«Информации о причинах ареста пока нет», — отметил источник.

27 апреля танкер под флагом Маршалловых островов, направлявшийся в США, был захвачен в Оманском заливе иранской армией, согласно которой судно пыталось скрыться после «столкновения» с иранским судном.