Звезда сериал Моя прекрасная няня Михаил Бескоровайный ушел из жизни

Михаил Бескоровайнов ушел в мир иной в возрасте 65 лет. Актера без признаков жизни обнаружили в его квартире в районе столицы РФ Северное Чертаново.

Трагедия произошла ночью с 30 апреля на 1 мая.

Михаил снимался в сериалах и фильмах РФ, а также зарубежных лентах. Он играл в таких многосерийных картинах, как "Моя прекрасная няня", "Кухня", "Сыщики", "Марш Турецкого", "Час Волкова", комедии "День радио".

В числе его работ за границей числятся такие популярные проекты, как "Матрица", "Хоббит", "Бэтмен: Начало", "Гарри Поттер".

Пользовался популярностью Бескоровайнов и в театре.

Причиной смерти звезды экрана и сцены стала сердечная недостаточность.