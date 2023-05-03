Звезда сериал Моя прекрасная няня Михаил Бескоровайный ушел из жизни

Михаил Бескоровайнов ушел в мир иной в возрасте 65 лет. Актера без признаков жизни обнаружили в его квартире в районе столицы РФ Северное Чертаново.
Трагедия произошла ночью с 30 апреля на 1 мая.
Михаил снимался в сериалах и фильмах РФ, а также зарубежных лентах. Он играл в таких многосерийных картинах, как "Моя прекрасная няня", "Кухня", "Сыщики", "Марш Турецкого", "Час Волкова", комедии "День радио".
В числе его работ за границей числятся такие популярные проекты, как "Матрица", "Хоббит", "Бэтмен: Начало", "Гарри Поттер".
Пользовался популярностью Бескоровайнов и в театре.
Причиной смерти звезды экрана и сцены стала сердечная недостаточность.
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