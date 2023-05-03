TotalEnergies подает в суд на Гринпис, который обвиняет группу в недооценке ее углеродного следа

Этот инцидент проложит путь к беспрецедентным дебатам о методах учета выбросов углерода.

Французский Гринпис опубликовал в ноябре отчет под названием «Углеродный след TotalEnergies: счета нет», согласно которому TotalEnergies имеет «общий выброс в размере 1,6 миллиарда тонн эквивалента CO2, тогда как группа указывает, что она выбросила 455 миллионов тонн».

TotalEnergies осудила «сомнительную методологию» и пригрозила НПО судебным иском.

«Гринпис и Фактор-Х (фирма, у которой НПО заказал отчет, прим. ред.) распространили ложную и вводящую в заблуждение информацию, основанную на сомнительной методологии и содержащую многочисленные ошибки, двойной подсчет и приближения, что привело к противоречивому результату на расчет углеродного следа», сообщила компания в среду.

Greenpeace France и Factor-X, по словам группы, использовали «методологии, которые, как они знали, неизбежно были ошибочными и привели к противоречивым результатам».

Иск направлен на признание понесенного компанией ущерба. TotalEnergies требует возмещения убытков в размере символического евро.