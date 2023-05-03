Мир должен подготовиться к рекордным температурам в 2023 году из-за Эль-Ниньо, предупреждает ООН

По оценкам Всемирной метеорологической организации (ВМО), вероятность развития Эль-Ниньо к концу июля составляет 60%, а к концу сентября — 80%.

Эль-Ниньо — это природное климатическое явление, обычно связанное с повышением температуры, усилением засухи в одних частях мира и проливными дождями в других.

В последний раз это произошло в 2018-2019 годах и сменилось особенно длительным эпизодом Ла-Нинья, который вызывает противоположные эффекты и, в частности, падение температуры.

Несмотря на этот сдерживающий эффект, последние восемь лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений.

Без Ла-Нинья ситуация с потеплением могла быть еще хуже.

«Оно действовало как временное торможение глобального повышения температуры», — отметил в своем заявлении глава ВМО Петтери Таалас.

«Развитие Эль-Ниньо, скорее всего, приведет к новому пику глобального потепления и увеличит шансы побить температурные рекорды», — предупредил он.

ВМО заявила, что не существует двух одинаковых Эль-Ниньо, и их последствия частично зависят от времени года, добавив, что она и национальные метеорологические службы будут внимательно следить за развитием событий в следующем прогнозируемом эпизоде.

Явление происходит в среднем каждые два-семь лет и обычно длится от девяти до 12 месяцев.

Обычно это связано с повышением температуры поверхности океана в центральной и восточной тропической части Тихого океана.