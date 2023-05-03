Карпович поделилась своим снимком в свадебном платье

Актриса Мирослава Карпович разместила фотографию в свадебном наряде.
Подписчики сразу решили, что знаменитость сочеталась узами брака, но все оказалось проще. Звезда экрана снималась в таком образе для рекламы.
Актриса Мирослава Карпович разместила фотографию в свадебном наряде.
Подписчики сразу решили, что знаменитость сочеталась узами брака, но все оказалось проще. Звезда экрана снималась в таком образе для рекламы.
Узнав о том, что речи о замужестве актрисы нет, фанаты стали обсуждать ее фигуру, отметив, что она излишне худая. Были и такие, кто предположил, что Карпович страдает от анорексии.
В этот же день стало известно, что у Павла Прилучного, которого связывали отношения с Мирославой, родился сын от Зепюр Брутян.
Это третий ребенок Павла и первенец для Зепюр.
Диана Мудреченко
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Новые вскрытия выявили случаи убийств по делу о 109 трупах, найденных в лесу в Кении, где встречались последователи евангельской секты, практикующей экстремальный пост, сообщил руководитель операций.
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