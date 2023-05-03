Карпович поделилась своим снимком в свадебном платье

Узнав о том, что речи о замужестве актрисы нет, фанаты стали обсуждать ее фигуру, отметив, что она излишне худая. Были и такие, кто предположил, что Карпович страдает от анорексии.

В этот же день стало известно, что у Павла Прилучного, которого связывали отношения с Мирославой, родился сын от Зепюр Брутян.

Это третий ребенок Павла и первенец для Зепюр.