Карпович поделилась своим снимком в свадебном платье

19:27 2023-05-03

Звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович разместила Сети фотографию в свадебном наряде. Актриса вышла замуж?

Актриса Мирослава Карпович разместила фотографию в свадебном наряде.

Подписчики сразу решили, что знаменитость сочеталась узами брака, но все оказалось проще. Звезда экрана снималась в таком образе для рекламы.

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    Узнав о том, что речи о замужестве актрисы нет, фанаты стали обсуждать ее фигуру, отметив, что она излишне худая. Были и такие, кто предположил, что Карпович страдает от анорексии.

    В этот же день стало известно, что у Павла Прилучного, которого связывали отношения с Мирославой, родился сын от Зепюр Брутян.

    Это третий ребенок Павла и первенец для Зепюр.

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