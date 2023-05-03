Страны ЕС договорились об общей системе закупок боеприпасов для Киева

На встрече в Брюсселе послы ЕС приняли соглашение, гарантирующее Украине один миллиард евро в виде боеприпасов и ракет, об этом сообщила Швеция, которая в настоящее время председательствует в ЕС поочередно.

Министры иностранных дел ЕС уже одобрили проект еще в марте, но возник спор о том, как именно следует закупать боеприпасы.

Было достигнуто соглашение о том, что заказы должны получать только компании из ЕС и Норвегии.

Однако Франция настаивала на том, чтобы производство также должно было осуществляться в Европе.

Это вызвало критику со стороны других государств-членов ЕС, таких как Германия и Нидерланды.