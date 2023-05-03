Андрей Малосолов, известный как спортивный журналист, ушел из жизни в 50 лет из-за оторвавшегося тромба

О кончине Андрея Малосолова сообщил его коллега Василий Кононов. Представитель СМИ и активный общественник скончался в 50 лет.

Причиной кончины журналиста стал оторвавшийся тромб. Спортивный комментатор ушел в мир иной в ночь на 2 мая.

Кононов отметил, что знаком с ныне покойным с 90-х годов.

С 2005 по 2010 Малосолов был руководителем пресс-службы Российского футбольного союза (РФС). В 2010-м был директором по продвижению и маркетингу сочинского клуба "Жемчужина". Сам он болел за ЦСКА.

В последнее время Андрей работал как спортивный журналист и появлялся в "Матч-ТВ".

В социальных сетях активный мужчина вел собственный блог о путешествиях по РФ.