Клубника и земляника: в чем разница для дачников

Главное отличие заключается в том, что клубника представляет собой двудомную культуру. Это значит, что для опыления нужны кусты обоих полов и насекомые-опылители.
Садовая земляника имеет обоеполые цветки. Объем урожая напрямую зависит от количества женских цветков.
Растения отличаются даже внешне. У клубники морщинистые листья, густоопушенные снизу, а у земляники они гладкие.
Цветоносы на клубнике находятся выше листьев. На землянике они располагаются прямо среди листвы.
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