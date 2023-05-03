Клубника и земляника: в чем разница для дачников

Главное отличие заключается в том, что клубника представляет собой двудомную культуру. Это значит, что для опыления нужны кусты обоих полов и насекомые-опылители.

Садовая земляника имеет обоеполые цветки. Объем урожая напрямую зависит от количества женских цветков.

Растения отличаются даже внешне. У клубники морщинистые листья, густоопушенные снизу, а у земляники они гладкие.

Цветоносы на клубнике находятся выше листьев. На землянике они располагаются прямо среди листвы.