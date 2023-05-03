Родным не выдают тело Зайцева, так как есть версия, что кутюрье был отравлен

20:09 2023-05-03

Вячеслав Зайцев скончался из-за желудочно-кишечного кровотечение, которое может возникнуть из-за язвы или отравления.

Предполагается, что Вячеслав Зайцев умер не сам, а ему помогли.

В настоящее время проводится экспертиза на предмет того, что модельера могли отравить.

Дело в том, что причиной кончины кутюрье является желудочно-кишечное кровотечение, что бывает в результате отравления и язвы.

Претендентов на наследство Зайцева более чем достаточно, а, следовательно, желающих помочь ему скончаться также хватало.

В последнее время с экспертом моды находились опекуны, которые не занимались лечением язвы ныне покойного. Сын Зайцева Егор уверяет, что посылал средства отцу, но не уверен, что все шло на его лечение.

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