Некоторых членов Международной церкви хороших новостей в Кении убивали, как показало вскрытие

Около 30 тел были вскрыты во вторник после десятка накануне в течение первого дня судебно-медицинских экспертиз, проведенных в этом деле, которое вызвало огромный резонанс в Кении.

В понедельник, когда было отмечено два случая смерти детей от удушья, судмедэксперты отметили, что они не были вызванны нехваткой еды.

" У ребенка была травма головы " в результате удара тупым предметом, сообщил руководитель бригады Йохансен Одуор.

На другом ребенке «мы могли ясно видеть следы удушения и сломанные кости на его шее и мы уверены, что он был задушен», добавил он.

Двое взрослых также умерли от «удушья» после того, как их носы и рты были закрыты, чтобы они не могли дышать, продолжил он.

Среди 40 тел, вскрытых в понедельник и вторник, 16 взрослых, 18 детей и шесть останков, возраст которых врачи не смогли определить из-за их сильного разложения, имели признаки насильственного лишения жизни.