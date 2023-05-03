Соседов выдвинул 2 версии по поводу возвращения Пугачевой в РФ

Сергей Соседов убежден, что Алла Пугачева могла вернуться, чтобы продать свой дом и проводить в последний путь Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева.

Своим мнением относительно возвращения Аллы Борисовны Соседов поделился в интервью NEWS.ru.

Критик отметил, что Пугачева многим обязана покойным и отдать им дань уважения и памяти просто обязана.

О том, что певица в Москве, сообщила ее помощница Елена Чупракова, отметившая, что не в курсе ее планов по поводу посещения церемоний прощания с Юдашкиным и Зайцевым.

Напомним, что первым скончался Зайцев. Причиной смерти модельера считается желудочно-кишечное отравление. Юдашкина не стало 2 мая. С 2016 года он боролся с онкологией.