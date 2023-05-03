Рестораны Mcdonald's в США оштрафовали за использование труда несовершеннолетних

Местное министерство труда провело расследование и выяснило, что в ресторанах работали около 300 несовершеннолетних в возрасте от десяти лет.

Речь идет об отдельных франчайзи Bauer Food LLC, Archways Richwood LLC и Bell Restaurant Group I LLC в управлении которых находится 62 ресторана сети.

Несовершеннолетние в ресторанах работали больше, чем разрешено законом в этом возрасте. Они также выполняли работы, запрещенные для молодых сотрудников.

Сообщается, что обнаружены факты работы десятилетних детей до двух часов ночи. Они готовили заказы, разносили их, занимались уборкой и даже использовали кассовый аппарат.

Общая сумма штрафов составила 212,754 тыс. долларов.