NYT: в США приостанавливают новые выпуски вечерних шоу из-за забастовки сценаристов

Телеканалы NBC, ABC, CBS будут показывать старые выпуски. Это касается таких программ, как «Поздней ночью с Сетом Майерсом».

Приостановлен выход новых эпизодов программ Стивена Колбера, Джимми Фэллона, Джимми Киммела.

На данный момент неизвестно, на какой период приостановлен выход новых эпизодов вечерних шоу.

Причиной забастовки американских сценаристов стали разногласия с киностудиями по поводу размеров зарплаты и условий труда.

В прошлый раз сценаристы бастовали в ноябре 2007 года. Тогда их забастовка продолжалась 100 дней.