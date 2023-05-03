Loqiemean сам отменил выступления в России из-за потока лжи в его адрес

21:05 2023-05-03

Рэпер Loqiemean (Роман Худяков) сам отменил выступления в России из-за потока лжи в его адрес со стороны других блогеров.

О том, что рэп-исполнитель Loqiemean сообщил в социальных сетях, что отменил свои концерты в российских городах.

Музыкант пояснил, что сделал это из-за потока лжи в его адрес, который спровоцировали некоторые блогеры.

Ранее сообщалось, что Лига безопасного интернета направила в СК РФ обращение по поводу с требованием отменить выступления Худякова. Причиной этому стало заявление артиста против СВО в Украине.

Известно, что сам рэп-исполнитель также направил обращение в Лигу для выяснения обстоятельств ситуации.

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