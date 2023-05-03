Лазарева усомнилась в умственных способностях Газманова

Во время своего путешествия из Испании в Португалию Лазарева предложила поклонникам принять участие в конкурсе в социальных сетях.

Нужно угадать композицию по одной строке: "Я сегодня не такой, как вчера".

Естественно, большинство вспомнило песню Олега Газманова. Артистка обратила внимание, что в настоящее время исполнитель популярен в узких кругах.

Она пожелала здоровья певцу и ума, с которым, по мнению Лазаревой, у него проблема.

Татьяна считает, что все ее песни похожи как две капли воды, из-за чего их сложно запоминать и различать, но зато легко пародировать. Лазарева упомянула, что на "Свежий ветер" Газманова ее командой КВН НГУ было создано аж 3 пародии.