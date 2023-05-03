Губин заявил, что любит только 20-летних девушек

Андрей Губин признался, что может выносить общество только молодых девушек, которым не больше 20 лет.

Музыкант утверждает, что молодежь его также любит, так как он чувствует современные тенденции.

Исполнитель также объяснил, что женщину 40 лет может вытерпеть не более 3 дней, о чем сообщает издание "СтарХит".

Известно, что Губин болен неизлечимым заболеванием, из-за которого все его тело пронизывает боль. В последнее время певца не видно - не слышно в плане творчества.