Дачники рассказали, как легко и быстро избавиться от белокрылки

21:42 2023-05-03

Белокрылка – один из самых опасных вредителей, уничтожающий урожай фасоли, огурцов и томатов.

Насекомое хорошо приспосабливается к почве и климату, быстро адаптируется к любым условиям, поэтому оно широко распространено.

Белокрылка питается растительным соком, мешая развитию культур и делая их уязвимыми перед болезнями.

Самка откладывает яйца на нижней части листьев и выводит потомство до 15 раз за год. На атаку белокрылок указывает опадение листьев растений.

Длч борьбы с вредителем после сбора урожая растительные остатки нужно присыпать землей.

В период вегетации землю в теплице и открытый грунт обрабатывают препаратом Инта-Вир, разбавляя его в соотношении 1:10.

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