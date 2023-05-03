Прогнать тлю навсегда: какие бабушкины методы решат эту задачу

Тля один из самых нежеланных, но - увы! - частых гостей на нашем огороде. Если не принять мер, вредитель может лишить части урожая.

Что делать в таком случае, если не хочется прибегать к магазинным препаратам? Вспомнить о незаслуженно забытых бабушкиных рецептах. При этом компоненты можно найти на собственном участке. О каких составляющих растворов идет речь?

Чистотел

2,5 стакана мелко порезанного растения с цветками залить 1 л горячей воды. Кипятить 5 минут, настаивать сутки. Процедить и опрыскать растения. Повторить через 10 дней.

Одуванчик

2 стакана свежесобранных измельченных листьев растения залить 10 л воды, настоять 2 часа, процедить. Обрызгать растения, повторить процедуру через 10 дней.

Зола

2 стакана золы залить 10 л воды, добавить 5 ст.л. мыльной стружки. Обработать смесью как овощи, так и пораженные тлей цветы.

Бархатцы

Полведра высушенных бархатцев залить 10 л теплой воды, настоять пару суток. Процедить, добавить 4 ст.л. мыльной стружки. Полив произвести с интервалом в 10 дней.