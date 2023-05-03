Блинкен санкционировал списание американского оружия Киеву на $300 млн

Вечером среды, 3 мая, государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил на пресс-конференции, во время которой заявил, что Джо Байден наделил его полномочиями выделять военную помощь Украине со стороны Вашингтона. По словам Блинкена, сегодня он намерен воспользоваться данной возможностью в очередной раз.

На брифинге для прессы Энтони Блинкен сообщил, что сегодня он принял решение в 37-ой раз списать часть американского оружия и боеприпасов из запасов Пентагона, предоставив Киеву военную поддержку на общую сумму в 300 миллионов долларов. В данный пакет помощи войдут снаряды для РСЗО HIMARS, ракеты для гаубичных орудий и артиллерийских систем, а также автоматы и противотанковые комплексы.

Характерно, что в тот же день создатель российской ЧВК "Wagner Group" Евгений Пригожин в очередной раз заявил об отказе Министерства обороны России предоставлять данной организации боеприпасы, необходимые ей для продвижения на Артемовском направлении. Пригожин отметил, что "Группа Вагнера" находится в состоянии снарядного голода.

В то же время пресс-служба Минобороны Соединённых Штатов рассказала, что с начала спецоперации в Украине администрация Джозефа Байдена предоставила Киеву военную помощь 36,4 миллиардов долларов, и в дальнейшем эта сумма будет увеличиваться до момента завершения СВО.

Также в пресс-службе Пентагона сообщили, что Белый дом поддерживает любые операции ВСУ для возвращения утраченных Украиной регионов под контроль Киева, однако удары по территориям России в США не приветствуют.