Плодовые деревья перестали плодоносить: как омолодить сад и вернуть урожай

21:49 2023-05-03

Иногда плодовые деревья перестают приносить урожай, несмотря на здоровый ствол и хорошую крону.

Это означает, что пришло время омолодить их. Для таких случаев лучше всего подходит метод поэтапной обрезки.

Ее смысл заключается в том, чтобы укоротить основные ветки дерева, но не сразу, а в течение одного-двух лет.

Важно не забывать смазывать места срезов садовым варом или хотя бы масляной краской. При формировании новой кроны необходимо следить за ее  формой.

Осенью стволы и скелетные ветки дерева обмазывают смесью извести, глины и навоза, чтобы защитить от мороза и грызунов, а также обвязывают специальным материалом. 

Весной дерево необходимо побелить известковым раствором. Чтобы длинные ветки не обламывались, необходимо поставить опоры.

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