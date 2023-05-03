Неожиданный способ прогнать кротов с помощью кирпича и петарды: зверьки уйдут с участка навсегда

Но есть один эффективный, хоть и очень необычный метод: устроить зверькам «новогодний салют».

Для этого нужно купить обычные петарды, которые стоят совсем недорого. Потребуется также обычный кирпич.

Далее нужно найти холмик земли, оставленный кротом, и снять с него верхний слой тяпкой, чтобы был виден кротовый ход.

Петарду нужно поджечь, бросить в этот ход и сразу накрыть его кирпичом. После взрыва пиротехники кирпич нужно оставить на месте на несколько минут, чтобы газы от взрыва разошлись по всему ходу.

От взрыва петарды животные не погибают, но навсегда уходят с участка из-за неприятного запаха газов и громких звуков.