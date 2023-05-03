Диетолог рассказал, как приготовить шашлык, который не навредит здоровью

Например, в дыму содержится угарный газ и некоторые другие опасные вещества.

К тому же жир, который капает с мяса и горит на углях также представляет опасность, он тоже канцерогенен. Поэтому от мангала лучше держаться подальше.

Для приготовления шашлыка лучше использовать дрова, а не магазинные угли.

При использовании жидкости для розжига нужно выждать не менее 25 минут, чтобы вредные вещества испарились и только потом приступать к приготовлению.

Если же сразу отправить мясо на такой мангал, то оно мгновенно пропитается канцерогенами.

По возможности, от розжига лучше отказаться вообще.

Нельзя допускать, чтобы мясо жарилось и пригорало. Шашлык должен равномерно запекаться.

При этом мясо должно находиться на расстоянии 25-30 см от углей.

Чтобы не нанести вред здоровью, за день можно съесть от 200 до 400 граммов мяса.

Лучше усваивается шашлык из мяса птицы и рыбы.

Мясо для шашлыка должно быть хорошо замаринованным. Для этого можно использовать натуральный уксус, лимонный сок, красное вино и кефир.

Шашлык нужно есть небольшими порциями с перерывом на активный отдых, запивая большим количеством воды и сочетая мясо с овощами. Так оно лучше усвоится.

К мясу лучше всего подойдет красное вино, но его нужно ограничить до одного бокала.

От майонезных соусов тоже нужно отказаться. Подойдет соус ткемали или натуральная томатная паста.