Сочные и сладкие томаты: какая подкормка гарантирует отличный вкус плодов

Как добиться того, чтобы плоды томатов были не просто здоровыми, крупными, урожайными, но имели к тому же отличный вкус? Здесь поможет зеленая подкормка с некоторыми добавками. Как приготовить средство?

Из сыворотки

Для этого нужно в 10 л воды добавить 20 капель йода и 1 л сыворотки. Все - можно поливать. Этот состав не просто ускоряет созревание плодов, но также уничтожает микробы.

Из крапивы

Еще один вариант - зеленая бродилкка. Для ее приготовления надо бочку на треть заполнить измельченной крапивой, одуванчиками. Добавить туда ведро навоза (этот объем дан из расчета на 200-литровую емкость). Долить водой доверху и накрыть крышкой или пленкой.

Настаивать 10 дней. Затем снять то, что всплывет наверх, добавить «Гумат + 7». Перед использованием разбавить водой в соотношении 1:10. В среднем на 1 кв. м уходит 3-4 литра удобрения. Этот состав также улучшает процесс плодоношения: томаты растут крупными и вкусными.

Из йода

Для приготовления такой подкормки надо в 10 л воды капнуть 4 капли йода. Поливать таким раствором томаты раз в неделю, расход - 2 л на одно растение. Благодаря такому удобрению плоды крупнеют и раньше созревают.