Рудковская приобрела новый авто за 30 000 000 рублей

22:13 2023-05-03

Яна Рудковская похвасталась, что сумела купить себе новый "Майбах", за который выложила 30 000 000 российский рублей.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская похвасталась, что сумела купить себе новый "Майбах", так как много трудилась.

За новую покупку ей пришлось выложить 30 000 000 российский рублей.

Эксперт в области авто Мария Посеницкая отметила, что это очень дорогая покупка.

Специалист уверяет, что такой экземпляр может стоить и 40 000 000, все зависит от комплектации и доставки.

Музыкальный продюсер заверила, что не забыла заплатить все налоги в связи с приобретением.

Показать следующие комментарии
Фото