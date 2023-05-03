Израиль и Палестина достигли соглашения о перемирии

Египет, один из традиционных посредников во время столкновений между палестинскими организациями и Израилем, подтвердил эту информацию.

«Нам удалось установить затишье, и обе стороны отреагировали на это утром (в среду)», — сообщил AFP источник в египетских службах безопасности на условиях анонимности.

Катар и ООН также вмешались, чтобы восстановить спокойствие с 4 часов утра (по местному времени), сообщили AFP источники в Исламском джихаде и ХАМАСе.

Однако последние сирены предупреждения о ракетном нападении прозвучали в израильских населенных пунктах вблизи сектора Газа около 5:30 утра (по местному времени), сообщила армия Израиля.