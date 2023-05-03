Лисовец назвал лучшие качества покойного Юдашкина

Стилист Владислав Лисовец рассказал о том, каким невероятным человеком был дизайнер одежды Валентин Юдашкин в интервью изданию "360".

Стилист называет кутюрье добрым, искренним, интеллигентным и воспитанным человеком. Лисовец отметил, что не было в кутюрье грубости, он всегда держал себя в руках, общался с людьми культурно, какой бы ситуация не была.

Свое уважение к дизайнеру ранее высказала и депутат Госдумы в сфере культуры Елена Драпеко. Она обратила внимание, что Юдашкина любили и ценили многие культурные деятели.

Дизайнер одежды ушел из жизни 2 мая, Причина - рак почки. Церемония прощания с модельером состоится на Троекуровском кладбище 6 мая.