Неприхотливая и полезная жимолость: правила посадки и ухода

Для посадки куста потребуется ямка глубиной 30-50 см. Расстояние между кустами должно быть около полутора метров, между рядами – два метра.

Ямку нужно заполнить смесью земли, древесной золы и нитрофоски, залить раствором доломитовой муки либо извести.

Через пару дней сажают кусты, заглубляя корневую шейку на 5-7 см. Куст после посадки хорошо поливают и подкармливают перегноем.

В жаркую погоду жимолость нужно поливать еженедельно, а землю рыхлить после каждого полива.

Один раз за сезон куст стоит подкормить перегноем. В начале мая в почву вносят смесь «Агриколы для ягодных культур», нитрофоски и «ЭффектонаЯ».

Во время завязывания ягод используют раствор нитрофоски и сульфата калия с водой, а в сентябре – сернокислый калий и суперфосфат, разведенные в воде.