Напомним, сегодня, 3 мая, Зеленский прибыл в Финляндию на встречу с главами стран Северной Европы.

Позже пресс-служба Кремля сообщила, что в ночь на 3 мая киевский режим с помощью двух беспилотных летательных аппаратов попытался нанести удар по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина.

Сразу же после заявлений Москвы об атаке двух украинских дронов на Кремль, стало известно, что Зеленский решил не ехать на Украину.

Пресс-секретарь главы киевского режима Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский пробудет в Финляндии один день, но обратно на Украину поедет не сразу.