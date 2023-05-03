Дачники назвали проверенный способ уничтожения ростковой мухи

Личинки окукливаются за 14 дней, особенно любит ростковая муха лук, редис, фасоль и другие бобовые.

Самый простой способ избавиться от ростковой мухи – профилактика. Свежий навоз нельзя надолго оставлять на земле, а семена при посадке следует закладывать не слишком близко к поверхности.

Профилактическими мерами также считаются полное уничтожение сорняков, своевременные подкормки, рыхление почвы.

Немаловажную роль играют внесение комбинированных компостов и достаточный полив.