Как нельзя поливать огурцы: самые частые ошибки огородников

Главная ошибка – полив огурцов холодной водой. Растение не переносит резких перепадов температур, поэтому вода должна быть теплой и отстоявшейся.

Вторая ошибка – слишком частый и обильный полив. Молодым растениям не нужно много воды, из-за этого корни могут сгнить, а на грунте будут распространяться плесень и грибок.

Полив по графику – это тоже ошибка. Поливать огурцы нужно по ситуации, наблюдая за состоянием грунта и погодой.

Огурцы нельзя поливать перед пересадкой, потому что их нежную корневую систему очень легко повредить. Зато после пересадки полив должен быть обильным.